Что такое компоненты в географии
География
Что такое компоненты в географии
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Компоненты - это то из чего состоит природный комплекс. К природным компонентам относят: почву, горные породы, рельеф, климат, растения, животные, воды и т.д.
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