Чем образ жизни гаражан отлечался от другиг слоёв насиления?

Гость: Гость:

1. Современный раб вынужден работать без остановки до смерти, т. к. средств, заработанных рабом за 1 месяц, хватает, чтобы оплатить жилье за 1 месяц, еду за 1 месяц и проезд за 1 месяц. Поскольку денег хватает у современного раба всегда только в лучшем случае на 1 месяц, современный раб вынужден работать всю жизнь до смерти. Пенсия для раба это фикция, ибо ее совершенно не хватает, для того, чтобы жить. 2. Вторым механизмом скрытого принуждения рабов к работе является создание искусственного спроса на ненужные товары, которые навязываются рабу с помощью ТВ-рекламы, пиара, моды, престижа и т. п. Современный раб вовлечен в бесконечную гонку за «новинками» , а, следовательно, вынужден постоянно работать. 3. Третьим скрытым механизмом экономического принуждения современных рабов является кредитная система, с помощью которой современные рабы все больше и больше втягиваются в кредитную кабалу через механизм процентов по кредитам. С каждым днем современный раб должен все больше и больше, т. к. для того чтобы рассчитаться с одним кредитом, раб берет новый кредит, создавая тем самым пирамиду бесконечных долгов. Долг, постоянно висящий над современным рабом, хорошо стимулирует его к работе даже за мизерную плату, делает его сговорчивее и уступчивее, не позволяет протестовать при наглых притеснениях рабовладельца. 4. Четвертым механизмом заставить современных рабов работать на скрытого рабовладельца является миф о государстве. Современный раб считает, что работает на государство, которое равным образом отражает интересы всех слоев населения. Но на самом деле раб работает на структуры, отражающую только интересы рабовладельцев - на, своего рода, комитет по управлению делами рабовладельцев, ибо рабовладельческое государство только для того и существует, чтобы обеспечивать рабовладельцам прибыль, выжимая ее из рабов. Продукция, произведенная рабом, деньги, им заработанные и отнятые рабовладельцами и их государством в виде оплаты за необходимые рабу товары и услуги, в виде различных налогов и платежей, поступают опять в карман рабовладельцев. Понятие же «государства» подменяется мифом о «государстве для всех» и используется, чтобы затуманить мозги рабов, чтобы рабы не задавали лишних вопросов типа: почему рабы работают всю жизнь и остаются всегда бедными? кому конкретно идут деньги, выплаченные рабами в виде налогов, сборов, штрафов и платежей?