Чем оканчиваются пальцы у ящериц?

Биология
Чем оканчиваются пальцы у ящериц?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Цепкие пальцы с коготками на четырех очень подвижных лапах помогают  ящерице прекрасно бегать, лазать по кустарникам и деревьям, ловко взбираться вверх по стволу на несколько метров, легко спрыгивать вниз
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