Доповнити текст : Друга неділя травня - День матері . Берегинею родини називають жінку - матір . Найріднішу й наймилішу матусю вшановують у цей день діти , дякують за тепло і ласку , за турботу і любов )))

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Доповнити текст : Друга неділя травня - День матері . Берегинею родини називають жінку - матір . Найріднішу й наймилішу матусю вшановують у цей день діти , дякують за тепло і ласку , за турботу і любов )))

Автор: Гость