Напишите свой рецепт молочного киселя

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Вы не поверите, но этот кисель я впервые попробовала уже во взрослом возрасте, будучи студенткой. Почему-то в моем детстве с использованием молока мне запомнился только коктейль молочный да какао. Когда же впервые я попробовала этот уникальный вкус, я даже подумать не могла, что это за напиток, который предлагаю испробовать и вам.Продукты: Молоко – 500г Сахар – 40г Крахмал – 20г Ванилин – по вкусу.Приготовление:Мы уже писали в статье Как варить кисель о том, какой крахмал для приготовления лучше использовать, поэтому повторяться не стану. Сразу перейдем и узнаем процесс, как сварить его легко и правильно.Крахмал нужно развести в 1/5 части молока и тщательно размешать.Остальное молоко нужно довести до закипания и затем в него всыпать сахар.После этого, постоянно помешивая нужно добавить смесь молока с крахмалом, постепенно вливая и при этом постоянно помешивая. Когда пошли первые пузырьки снизу, т.е. пошел такой характерный процесс «бульканья» можно добавить ванилин, а можно и без нее. Не доведя еще до сильного кипения, можно выключать плиту.Такой кисель лучше всего подавать в теплом виде. Мне нравится его употреблять с гренками, блинчиками, оладьями на кефире и подобными плюшками, а дети выпивают его моментально с чем угодно. Если же пить только его, то еще один очевидный плюс в том, что этот кисель имеет очень низкую калорийность, соответственно поможет сохранить фигурки красавиц.