Составь текст, 5-7 предложений. По теме "Весна".

Гость: Гость:

Начинается весна. Всё начинает таять , на деревьях появляются почки из которых позднее появится здоровые листья. Бегут ручейки по земле и скоро по ним будут плыть бумажные кораблики . Просыпаются животные из зимней спячки , солнце им улыбается . Прилетают грачи и кричат нам :„ Весна пришла! Весна пришла!".И уходят холода оставляя лишь подснежники . И с гордость можно сказать :„ Прощай зима!"