Найдите наибольшее значении функции у=х^2+400/х на отрезке [-28 -2] ответ - 40
Алгебра
Найдите наибольшее значении функции у=х^2+400/х на отрезке [-28 -2] ответ - 40
Ответ(ы):
Гость:
Y=x²+400/x y`=2-400/x²=(2x²-400)/x²=0 2x²-400=0 x²=200 x=-10√2∈[-28;-2] x=10√2∉[-28;-2] y(-28)=784-400/28=784-14 2/7=769 5/7 наиб y(-10√2)=200-400/10√2=200-20√2≈172 y(-2)=4-400/2=4-200=-196
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Математика
Русский язык
Спиши пословицы. Подчеркни имена прилагательные, противоположные по смыслу. 1. Добрая слово-лечит, злое-калечит.2. Верёвка хороша длинная, а речь...
Другие предметы