Уявіть себе будівником часів ярослава мудрого

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Ее влюбленность в науку, видимо, тоже была одной из причин пострига в монахини. Стремилась сама обучить других всему, что знала. А стала она, как свидетельствуют уже и наши летописи, одной из самых образованных женщин своего времени, что само по себе было чудом. Ведь если в XI веке в Киевской Руси редко можно было встретить князя или боярина, не умевшего читать и писать, то девушки, даже княжны, как правило, ничего этого не знали. С помощью отца и братьев княжна, которую за простоту и доступность чаще звали Янкой, уже на второй год после своего пострига создала в своем девичьем монастыре первую школу. О ней в Лаврентьевском летописном списке сказано: «Сія же Янка, совокупиши чернорызцы многи, прибываше с ними по манастырському чину» , а российский историк Василий Татищев добавил: «Собравши девиц несколько, обучала их писанню, також ремеслам, пенію і швенію» . Набирает Янка в школу девушек разного сословия, охочих до наук. Как боярских и княжеских дочерей, так и крестьянских. Учили в школе грамоте и ремеслам, видимо, и прядению, и ткачеству, и пошиву одежды, и вышиванию. Поскольку уже в те времена наши предки, носившие в большинстве своем льняные одежды, любили украшать их ярк вышивкой