Спиши пословицы. Подчеркни имена прилагательные, противоположные по смыслу. 1. Добрая слово-лечит, злое-калечит.2. Верёвка хороша длинная, а речь короткая.3. Осенью дни ненастные, а весной ясные.4. Родная сторона-мать, а чужая...

Русский язык

Спиши пословицы. Подчеркни имена прилагательные, противоположные по смыслу. 1. Добрая слово-лечит, злое-калечит.2. Верёвка хороша длинная, а речь короткая.3. Осенью дни ненастные, а весной ясные.4. Родная сторона-мать, а чужая-мачеха.5. Платье хороша новое, а друг-старый.

Автор: Гость