Спиши пословицы. Подчеркни имена прилагательные, противоположные по смыслу. 1. Добрая слово-лечит, злое-калечит.2. Верёвка хороша длинная, а речь короткая.3. Осенью дни ненастные, а весной ясные.4. Родная сторона-мать, а чужая...

Русский язык
Спиши пословицы. Подчеркни имена прилагательные, противоположные по смыслу. 1. Добрая слово-лечит, злое-калечит.2. Верёвка хороша длинная, а речь короткая.3. Осенью дни ненастные, а весной ясные.4. Родная сторона-мать, а чужая-мачеха.5. Платье хороша новое, а друг-старый.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1.добрая-злое 2.длинная-короткая 3.ненастные-ясные 4.родная-чужая 5.новое-старое
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Уявіть себе будівником часів ярослава мудрого
Ответить
Обществознание
Ответьте пожалуйста на выделенные вопросы (((((((
Ответить
Математика
Чему равна 1/6 от отрезка 10 см
Ответить
Математика
Вместе с решение 21/22 умножить (22/23 умножить 24/25) умножить 23/24
Ответить
Русский язык
Ночью он пробирался из грязи к берегу. есть ли тут существительное?
Ответить