Спиши пословицы. Подчеркни имена прилагательные, противоположные по смыслу. 1. Добрая слово-лечит, злое-калечит.2. Верёвка хороша длинная, а речь короткая.3. Осенью дни ненастные, а весной ясные.4. Родная сторона-мать, а чужая...
Русский язык
Спиши пословицы. Подчеркни имена прилагательные, противоположные по смыслу. 1. Добрая слово-лечит, злое-калечит.2. Верёвка хороша длинная, а речь короткая.3. Осенью дни ненастные, а весной ясные.4. Родная сторона-мать, а чужая-мачеха.5. Платье хороша новое, а друг-старый.
Ответ(ы):
Гость:
1.добрая-злое 2.длинная-короткая 3.ненастные-ясные 4.родная-чужая 5.новое-старое
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