На веточках берез белый шарф. подчеркнуть главные члены предложения?
Русский язык
На веточках берез белый шарф. подчеркнуть главные члены предложения?
Ответ(ы):
Гость:
На веточках-обстоятельство (шарф ГДЕ?) берез-дополнение (на веточках ЧЕГО?) шарф-подлежащее (ЧТО?) белый-определение(шарф КАКОЙ?)
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