Чем отличается энеолит от неолита? Пожалуйста подскажите, только без того что они стали использовать в орудиях труда медь и другие сплавы и металлы.....(((((

История
Чем отличается энеолит от неолита? Пожалуйста подскажите, только без того что они стали использовать в орудиях труда медь и другие сплавы и металлы.....(((((
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ЭНЕОЛИТ (МЕДНО-КАМЕННЫЙ ВЕК, 3000-2800 ЛЕТ ДО Н.Э.)Самым первым использованным людьми металлом стала медь. Почти 5 тысяч лет назад люди впервые научились выплавлять медь. Энеолит - время появления первых металлических изделий из меди, наряду с которыми продолжали употребляться и каменные орудия, т.к. медь - очень мягкий металл. В эпоху энеолита произошло два крупных изменения в общественной жизни древних людей: возникло разделение труда и главенствующим стал патриархальный род. Первым разделением труда было разделение земледелия и скотоводства. На севере Казахстана обнаружено поселение энеолита Ботай. Поселение относится к 3-2 тыс. до н.э. и занимает 15 гектаров. Найдены остатки 158 жилищ, стены были покрыты шкурами животных Найдены каменные наконечники стрел, копья, ножи и топоры, костяные иглы и глиняная посуда Обнаружены в огромном количестве кости лошадей, что свидетельствовало оприручении лошади.
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