Чем отличается положение служилых людей от положения тяглых в 16-м веке

Гость: Гость:

1) Социальная структура русского общества 17 века вполне соответствовала феодальным отношениям, устоявшимися в данное время на Руси. Одним из главных, важных и знатных сословий в русском обществе 17 века было боярство. Бояре – были потомками бывших великих и удельных князей. Боярские семьи служили царю, и занимали руководящие должности в государстве, бояре владели большими земельными участками – вотчинами.