Чем отличается положение служилых людей от положения тяглых в 16-м веке

Обществознание
Чем отличается положение служилых людей от положения тяглых в 16-м веке
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Социальная структура русского общества 17 века вполне соответствовала феодальным отношениям, устоявшимися в данное время на Руси. Одним из главных, важных и знатных сословий в русском обществе 17 века было боярство. Бояре – были потомками бывших великих и удельных князей. Боярские семьи служили царю, и занимали руководящие должности в государстве, бояре владели большими земельными участками – вотчинами. 
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