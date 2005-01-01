Чем отличается скелет человека от скелета лошади

Биология
Чем отличается скелет человека от скелета лошади
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если честно, всем. Во первых,лошадь ходит на четырёх ногах, а человек на 2. У человека развитые пальцы, нет копыт, отсутствует хвост. Также строение черепа - у лошади оно совершенно другое. 
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