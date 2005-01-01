Найдите сумму первых десяти членов арифметической прогрессии, если a1=3 d=2
Математика
Найдите сумму первых десяти членов арифметической прогрессии, если a1=3 d=2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а1=-44 ; а2=-38 ; a3=-32;a2=a1+d ; => d=a2-a1=-38+44=6;S-сумма ; n=10- кол-во членовS=(2*a1+(n-1)*d)*n/2=(-88+9*6)*5=-34*5=-170
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