Верно ли утверждение, что все уравнения имеют одинаковые корни? х+(2010+2000)=6000, x+ (2000+2010)=6000, x+4010=3000 .2, х+2005. 2=12000. 2, х+2005. 2=5800+200
Математика
Верно ли утверждение, что все уравнения имеют одинаковые корни? х+(2010+2000)=6000, x+ (2000+2010)=6000, x+4010=3000 .2, х+2005. 2=12000. 2, х+2005. 2=5800+200
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X+(2010+2000)=6000 x+4010=6000 x=6000-4010 x=2090 2) тоже самое 2090 3) x+4010=3000 x=3000-4010 x= -1010 Нет не верно!
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