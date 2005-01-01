Верно ли утверждение, что все уравнения имеют одинаковые корни? х+(2010+2000)=6000, x+ (2000+2010)=6000, x+4010=3000 .2, х+2005. 2=12000. 2, х+2005. 2=5800+200

Математика

Верно ли утверждение, что все уравнения имеют одинаковые корни? х+(2010+2000)=6000, x+ (2000+2010)=6000, x+4010=3000 .2, х+2005. 2=12000. 2, х+2005. 2=5800+200

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