Какое количество теплоты выделяется за время, равное 20 мин, в резисторе сопротивл??нием 200 Ом, если он включен в сеть, где напряжение равно 50 В?
Физика
Какое количество теплоты выделяется за время, равное 20 мин, в резисторе сопротивл??нием 200 Ом, если он включен в сеть, где напряжение равно 50 В?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По закону Джоуля-Ленца Q=IUt 20 мин = 60*20=1200 с осталось подставить и посчитать
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Математика
Математика
Купец путешественник взял кредит на 10 месяцев - 10000 денежных единиц. Ежемесячная с??авка - 30 %. Сколько ему придется уплатить, вернувшись на ро...