Какое количество теплоты выделяется за время, равное 20 мин, в резисторе сопротивл??нием 200 Ом, если он включен в сеть, где напряжение равно 50 В?

Физика
Какое количество теплоты выделяется за время, равное 20 мин, в резисторе сопротивл??нием 200 Ом, если он включен в сеть, где напряжение равно 50 В?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По закону Джоуля-Ленца Q=IUt 20 мин = 60*20=1200 с осталось подставить и посчитать 
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