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Чем отличается their от them
Английский язык
Чем отличается their от them
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Their - их Например: Я нуждался в их помощи . them - них. Например: Я нуждался в них .
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