Чем отличается their от them

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Чем отличается their от them
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Their  - их    Например: Я нуждался в их помощи . them  - них.   Например: Я нуждался в них .
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