5 полезных ископаемых которые человек использует в строительстве
Окружающий мир
5 полезных ископаемых которые человек использует в строительстве
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Гость:
Глина кварц гравий камень метал золото
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