Разбери каждую фигуру на прямоугольники..Нийди стороны получившихся прямоугольн??ков Найди площадь и и периметр фигуры на каждом рисунке (а)

Математика

Разбери каждую фигуру на прямоугольники..Нийди стороны получившихся прямоугольн??ков Найди площадь и и периметр фигуры на каждом рисунке (а)

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