Разбери каждую фигуру на прямоугольники..Нийди стороны получившихся прямоугольн??ков Найди площадь и и периметр фигуры на каждом рисунке (а)
Математика
Разбери каждую фигуру на прямоугольники..Нийди стороны получившихся прямоугольн??ков Найди площадь и и периметр фигуры на каждом рисунке (а)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P =4+5+4+5=18 S=4×5=20
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