Напишите басню на любую тему

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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Заяц и лиса. Однажды в ясный день лиса встречает зайца, и говорит: "Пойдем ко мне, дружок! Я угощу тебя морковкой и капусткой, а то мне кум уж слишком много приволок. " "А сколько будет стоить угощение? Иль чем-то, может быть, тебя благодарить? "-спросил зайчишка, но лиса сказала: "Ну что ты, сладкий! "- А сама его к себе манит. Повелся глупый заяц на лисью хитрость и оказался он обедом для лисы. Не верь, дружок, бесплатным угощениям! Лучше пойди и сам себе купи. Заяц-трус, а и тот на капусту охотится.
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