Изобразите электронную конфигурацию атома углерода и его электронное строение в нормальном и возбужденном состоянии. Объясните, почему углерод в соединениях 4х валентный.

Химия

Изобразите электронную конфигурацию атома углерода и его электронное строение в нормальном и возбужденном состоянии. Объясните, почему углерод в соединениях 4х валентный.

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