Изобразите электронную конфигурацию атома углерода и его электронное строение в нормальном и возбужденном состоянии. Объясните, почему углерод в соединениях 4х валентный.

Химия
Изобразите электронную конфигурацию атома углерода и его электронное строение в нормальном и возбужденном состоянии. Объясните, почему углерод в соединениях 4х валентный.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Четырехвалентный, т.к в возбужденном состоянии у него 4 неспаренных электрона
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