Изобразите электронную конфигурацию атома углерода и его электронное строение в нормальном и возбужденном состоянии. Объясните, почему углерод в соединениях 4х валентный.
Химия
Изобразите электронную конфигурацию атома углерода и его электронное строение в нормальном и возбужденном состоянии. Объясните, почему углерод в соединениях 4х валентный.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Четырехвалентный, т.к в возбужденном состоянии у него 4 неспаренных электрона
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Английский язык
Биология
----ПОМОГИТЕ ПРОШУ ---- Дыня , морковь , камыш , полынь , горох . К какой Корневой Систе??е они относятся , они могут быть и в той системе и в то...