Помогите пожалуйста, +10 к карме
Физика
Помогите пожалуйста, +10 к карме
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6 задание Q1 = c1 m1 Δt Q2 = c2 m2 Δt разделим первое уравнение на второе Q1/Q2 = (c1 m1)/(c2 m2) = 1 то есть, верный ответ 3 7 задание правильный ответ снова 3
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