Составить предложение со словом star

Английский язык
Составить предложение со словом star
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
The star shines in the sky.
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