План по сказке о мёртвой царевне и 7 богатырях

Гость: Гость:

1. Рождение царевны 2. Черная зависть и приказ царицы 3. Терем богатырей 4. Уборка в тереме 5. Нежданная гостья и охота братьев 6. Преданность царевны 7. Старуха и сон царевны 8. Поиск любимой 9. Пробуждение, смерть царицы и свадьба