Здравствуйте подскажите пожалуйста как правильно решить задачу по гейдману Почт??льон Печкин заболела ангиной провел Дома неделю еще 4 дня сколько дней жителям Простоквашино не доставляли почту
Математика
Здравствуйте подскажите пожалуйста как правильно решить задачу по гейдману Почт??льон Печкин заболела ангиной провел Дома неделю еще 4 дня сколько дней жителям Простоквашино не доставляли почту
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
11 дней жителям не достовляли почту
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