Здравствуйте подскажите пожалуйста как правильно решить задачу по гейдману Почт??льон Печкин заболела ангиной провел Дома неделю еще 4 дня сколько дней жителям Простоквашино не доставляли почту

Математика

Здравствуйте подскажите пожалуйста как правильно решить задачу по гейдману Почт??льон Печкин заболела ангиной провел Дома неделю еще 4 дня сколько дней жителям Простоквашино не доставляли почту

Автор: Гость