45:(4m-m)=3 Помогите решить плиз
Математика
45:(4m-m)=3 Помогите решить плиз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
45/3м = 3 далее переворачиваем дробь и получаем 3м/45 = 1/3 9м = 45 м = 5
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