чем отличается уголовная ответственность подростка от взрослого? уголовная ответственность для подростка это плюи или все же вред?
География
чем отличается уголовная ответственность подростка от взрослого? уголовная ответственность для подростка это плюи или все же вред?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. отличается уголовная ответственность подростка от взрослого критериями обвиняемости, мерой наказания,мерой вомещения ущерба. 2.Скорее носит положительную окраску. С точки зрения морали нельзя давать право на вседозволенность даже детям\подросткам. меры наказания контролируют поведение индивидов в обществе.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В двух коробках было поровну конфет.После того как из первой коробки взяли 10 конфет,а из другой - 28 конфет,в первой стало конфет в 4 раза больше,...
Математика
Математика
Химия
при взаимодействии щелочного металла массой 4,6 г и йода образуется йодид маталла массой 30 г. Какой щелочной маталл был взят для реакции?