чем отличается уголовная ответственность подростка от взрослого?   уголовная ответственность для подростка это плюи или все же вред?

География
чем отличается уголовная ответственность подростка от взрослого?   уголовная ответственность для подростка это плюи или все же вред?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. отличается уголовная ответственность подростка от взрослого критериями обвиняемости, мерой наказания,мерой вомещения ущерба. 2.Скорее носит положительную окраску. С точки зрения морали нельзя давать право на вседозволенность даже детям\подросткам. меры наказания контролируют поведение индивидов в обществе.
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