15x-3=10x+12
Математика
15x-3=10x+12
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15х-3=10х+12 Перенесем с иксом в одну часть уравнения, а без икса в другую. 15х-10х=12+3 5х=15 х=3 Ответ: 3
Гость:
15х-10х=12+3 5х=15 х=15:5 х=3
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