купили 5 рулонов пленки по 20 м в каждом. Хватит ли этой пленки на 4 теплицы, если на каждую идет 16 м пленки? Как составить краткую запись?
Математика
купили 5 рулонов пленки по 20 м в каждом. Хватит ли этой пленки на 4 теплицы, если на каждую идет 16 м пленки? Как составить краткую запись?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5 р по 20 мет Всего ? метров 4 тепл по 4 мет. 1) 5 х 20 = 100 метров плёнки в наличии 2) 4 х 16 = 64 метра пленки нужно для 4 теплиц 100 > 64, значит плёнки хватит.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Как нужно изменить длину световой волны, чтобы энергия фотона в световом пучке увеличилась в 4 раза ?
Русский язык
какой вид предложений по цели высказывания отсуствует?(если можно примеры) 1) послушайте его рассказ.(какое по ц.в.?) осень--прекрасное время...
Русский язык
Спишите словосочетания, раскрывая скобки Жить (по)новому, запомнить (крепко)накрепко, говорит (с)(глазу)(на)глаз, исполнить (точка)(в)точку, хлопот...
Математика
В сплаве 40% меди, а остальное олово. Вычислить массу сплава, если в нём олова на 300 грамм больше чем меди