купили 5 рулонов пленки по 20 м в каждом. Хватит ли этой пленки на 4 теплицы, если на каждую идет 16 м пленки? Как составить краткую запись?

Математика

купили 5 рулонов пленки по 20 м в каждом. Хватит ли этой пленки на 4 теплицы, если на каждую идет 16 м пленки? Как составить краткую запись?

Автор: Гость