Чем отличалось вторжение на Русь с Запада от вторжения на Русь с Востока?
Обществознание
Чем отличалось вторжение на Русь с Запада от вторжения на Русь с Востока?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Это было в разных годах. 2. Вторжение происходило другими государствами. 3. Разная тактика
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