Чем печёночники отличается от листостебельных

Биология
Чем печёночники отличается от листостебельных
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Печёночные мхи: Верхние листья, располагаясь обыкновенно в два ряда, имеют две лопасти, из которых одна маленькая принимает особую форму и пригнута книзу. Листостебелье это плоские или плосковатые слоевища, распростёртые на земле или на воде, тёмно-зелёного цвета.
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