Чем питаются хвостатые земноводные (тритон, саламандра)???
Биология
Чем питаются хвостатые земноводные (тритон, саламандра)???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тритоны и саламандры - хищники, охотятся на суше и в воде на насекомых.
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