Чем питаются хвостатые земноводные (тритон, саламандра)???

Биология
Чем питаются хвостатые земноводные (тритон, саламандра)???
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тритоны и саламандры - хищники, охотятся на суше и в воде на насекомых.
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