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Чем полезны пылесосы?
Обществознание
Чем полезны пылесосы?
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Гость:
Они тщательно поглощают пыль и делают уборку легче.
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