СРОЧНО!Рассказ от семьи Левонтьевых (из рассказа конь с розовой гривой.) Как они ж??ли,и т.п

Гость: Гость:

Семья дяди Левонтия живёт бедно, но ярко. Когда хозяин получает зарплату, не только его семью, но и всех соседей охватывает какая-то "неспокойность, лихорадка". Тётка васёна быстро раздаёт долги, и один день все бесшабашно гуляют, а уже через несколько дней опять приходится занимать. Их отношение к жизни показано через отношение к дому, в котором "были одни ребятишки и ничего больше".Окна у них кое-как застеклены (их выбивает довольно часто пьяный отец) , посередине избы находится "раскорячившись" печка. Эти детали подчёркивают, что живёт семья дяди Левонтия как придётся, не задумываясь. Герой рассказа, находясь рядом с левонтьевскими ребятишками, попадает под их влияние. Должно хватить