Какой объем (н.у) углекислого газа образуется при взаимодействии 10.6 г карбоната натрия с солянной кислотой? Если не сложно, пришлите фотографию как вы решали, с дано

Химия

Какой объем (н.у) углекислого газа образуется при взаимодействии 10.6 г карбоната натрия с солянной кислотой? Если не сложно, пришлите фотографию как вы решали, с дано

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