Что такое Пирей игде расположен

Гость: Гость:

В 1869 году в город пришла первая в Греции железнодорожная линия, соединившая его с Афинами[5].10 марта 1922 года близ города потерпел крушение греческий пароход «Alexander», в трагедии погибло 150 человек.В 1938 году в городе был основан Университет Пирея, впоследствии один из ведущих вузов страны, который готовит специалистов в области экономики, бизнес-менеджмента и информационных технологий.В 1982 году введена в эксплуатацию паромная переправа «Европа — Ближний Восток», соединившая город Пирей с Латакией в Сирии через Средиземное море. Сейчас Пирей почти слился с Афинами, добраться в него можно отовсюду по Афинскому метро.Расположен:город Пирей, Attica, Греция