Помогите решить уравнения 1) (x-2,5)*4,2=6,3 2) 3,5*x+2 1/4=14
Математика
Помогите решить уравнения 1) (x-2,5)*4,2=6,3 2) 3,5*x+2 1/4=14
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 4,2(х-2,5)=6,3; 4,2х-10,5=6,3; 4,2х=6,3+10,5; 4,2х=16,8; х=4. 2)3,5х+2,25=14; 3,5х=14-2,25; 3,5х=11,75; х=
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