Чем производящее хозяйство может быть опасным
Биология
Чем производящее хозяйство может быть опасным
Ответ(ы):
Гость:
Производящее хозяйство может быть опасно тем, что в нём нарушается баланс. Человек забирает продукт, и если он ничего не оставляет в замен, то равновесие в экосистеме нарушается и это ведет к её гибели. А восстановление экосистемы - сложный и долгий процесс.
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