Помогите сделать морфемный разбор слова учебник ,радиоприёмник . И еще помогите п??жалуйста сделать морфологический разбор глагола слова гантели
Русский язык
Помогите сделать морфемный разбор слова учебник ,радиоприёмник . И еще помогите п??жалуйста сделать морфологический разбор глагола слова гантели
Ответ(ы):
Гость:
Учебник учебник - сущ н п учебник - что ? нариц неодуш ед ч м р 2 скл подл радиоприёмник - сущ н п радиоприемник что ? нариц неодуш ед ч 2 скл подл
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