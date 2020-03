1. Макроэлемент, необходимый для развития растений: а) медь; б) кремний; в) калий; г) бор. 2. Тип химической связи между атомами в молекуле белого фосфора: а) ковалентная неполярная; б) ковалентная полярная; в) ионная; г) ме...

Химия

1. Макроэлемент, необходимый для развития растений: а) медь; б) кремний; в) калий; г) бор. 2. Тип химической связи между атомами в молекуле белого фосфора: а) ковалентная неполярная; б) ковалентная полярная; в) ионная; г) металлическая. 3. К свойствам простого вещества азота относится: а) ядовитый газ, поэтому жизнь в нем невозможна; б) легко испаряющаяся жидкость; в) бурный газ; г) температура кипения ниже, чем у кислорода. 4. Свойства аммиака (при обычных условиях): а) газ без цвета и запаха; б) газ бурого цвета; в) легко испаряющаяся жидкость; г) хорошо растворим в воде. 5. Азот проявляет свойства окислителя в реакции с: а) магнием; б) литием; в) водородом; г) все перечисленные. 6. Наиболее высокая массовая доля фосфора в соединении, формула которого: а) Ca (PO ) ; б) Ca (H PO ) ; в) NH₄H₂PO ; г) нет правильного ответа. 7. Только окислителем в химических реакциях (за счет азота) может быть вещество, формула которого: а) NH ; б) N ; в) NO; г) HNO . 8. Азотная кислота в растворе вступает в реакцию с веществом, формула которого: а) NH ; б) K SO ; в) MgCl ; г) все перечисленные. 9. К характеристике химического элемента фосфора относится: а) образует белый и красный фосфор; б) применяется в производстве спичек; в) белый фосфор ядовит; г) в темноте светится зелено-желтым цветом. 10. Аммиак в лаборатории можно получить при взаимодействии веществ, формулы которых: а) BaCl + (NH₄) SO ; б) NH Cl + KOH; в) Cu + HNO (конц.); г) NH₄Cl + AgNO .

Автор: Гость