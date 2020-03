Поставьте предложение в вопросительную и отрицательную формы? 1) My parents are usually very friendly. 2) This old woman is in the park every day.

Английский язык

