Какие животные и растения ниж. обл. занесены в Красную книгу России?

Биология
Какие животные и растения ниж. обл. занесены в Красную книгу России?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В области доказано гнездование 7 видов птиц, занесенных в Красную книгу России (черный аист, беркут, орел-могильник, орлан-белохвост, скопа, змееяд, сапсан) Из рептилий, два вида - обыкновенная гадюка и обыкновенная медянка - занесены в Красную книгу Нижегородской области
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