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Подскажите пожалуйста чему равна 14 см2??
Алгебра
Подскажите пожалуйста чему равна 14 см2??
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
0,25 см2 или я не понял?)
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