Печатая со скоростью 180 знаков в минуту ,машинистка набирает рукопись за 7 часов. ??колько времени понадобится машинистке на набор этой рукописи ,если она будет печатать со скоростью 210 знаков в минуту ?

Математика

Печатая со скоростью 180 знаков в минуту ,машинистка набирает рукопись за 7 часов. ??колько времени понадобится машинистке на набор этой рукописи ,если она будет печатать со скоростью 210 знаков в минуту ?

Автор: Гость