Печатая со скоростью 180 знаков в минуту ,машинистка набирает рукопись за 7 часов. ??колько времени понадобится машинистке на набор этой рукописи ,если она будет печатать со скоростью 210 знаков в минуту ?
Математика
Печатая со скоростью 180 знаков в минуту ,машинистка набирает рукопись за 7 часов. ??колько времени понадобится машинистке на набор этой рукописи ,если она будет печатать со скоростью 210 знаков в минуту ?
Ответ(ы):
Гость:
Сначала узнаем, сколько знаков всего. для этого нужно 7 часов перевести в минуты 7*60=420(мин.) 180*420=75600 - знаков всего. 75600/210=360 (мин.) - потребуется. 360/60=6 (ч) ответ: 6 часов
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