КАКИМ ЧЛЕНОМ ЯВЛЯЕТСЯ СЛОВО "ПРОИЗВЕДЕНИЯ" ИЗ БАСНИ КРЫЛОВА?
Русский язык
КАКИМ ЧЛЕНОМ ЯВЛЯЕТСЯ СЛОВО "ПРОИЗВЕДЕНИЯ" ИЗ БАСНИ КРЫЛОВА?
Ответ(ы):
Гость:
Произведение это часть слово имя существительное главным членом.
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