Чем служит цветоножка и цветоложе?

Биология
Чем служит цветоножка и цветоложе?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Цветоложе является непосредственным продолжением цветоножки. Оно может быть плоским, выпуклым или вогнутым. Иногда цветоложе может формировать гинофор — удлиненную ножку, несущую на верхушке гинецей, или андрогинофор — удлиненную ножку, несущую андроцей и гинецей. В редких случаях цветоложе может быть удлиненным между чашечкой и венчиком.
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