Чем служит цветоножка и цветоложе?

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Цветоложе является непосредственным продолжением цветоножки. Оно может быть плоским, выпуклым или вогнутым. Иногда цветоложе может формировать гинофор — удлиненную ножку, несущую на верхушке гинецей, или андрогинофор — удлиненную ножку, несущую андроцей и гинецей. В редких случаях цветоложе может быть удлиненным между чашечкой и венчиком.