Чем водная среда жизни отличается от наземно -воздушной .помогите пожалуйста
Биология
Чем водная среда жизни отличается от наземно -воздушной .помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В наземно-воздушной среде больше кислорода, в ней могут произойти колебания температур в широких пределах, в ней меньшая плотность и больше освещенность.
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