Прочитайте в таблице слова, связанные с математикой. Слова читаются сверху вниз,с??изу верх,слева направо, справа налево и могут изгибаться. из всех слов найдите лишнее и сосчитайте количество букв в нём.

Математика

Прочитайте в таблице слова, связанные с математикой. Слова читаются сверху вниз,с??изу верх,слева направо, справа налево и могут изгибаться. из всех слов найдите лишнее и сосчитайте количество букв в нём.

Автор: Гость