Прочитайте в таблице слова, связанные с математикой. Слова читаются сверху вниз,с??изу верх,слева направо, справа налево и могут изгибаться. из всех слов найдите лишнее и сосчитайте количество букв в нём.

Математика
Прочитайте в таблице слова, связанные с математикой. Слова читаются сверху вниз,с??изу верх,слева направо, справа налево и могут изгибаться. из всех слов найдите лишнее и сосчитайте количество букв в нём.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слово - произведение о носится и к математике и к литературе букв - 12
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