Прочитайте в таблице слова, связанные с математикой. Слова читаются сверху вниз,с??изу верх,слева направо, справа налево и могут изгибаться. из всех слов найдите лишнее и сосчитайте количество букв в нём.
Математика
Прочитайте в таблице слова, связанные с математикой. Слова читаются сверху вниз,с??изу верх,слева направо, справа налево и могут изгибаться. из всех слов найдите лишнее и сосчитайте количество букв в нём.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слово - произведение о носится и к математике и к литературе букв - 12
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
So where are/do dragons come from? Some people say/says that dinosaurs was/were probably the origin.
Математика
История
Прошу помогите !!(( 1) Какое событие легло в основу поэмы Гомера " Одиссея "? 2) Как з??али одного из самых любимых и весёлых богов греков? 3...