Прошу помогите !!(( 1) Какое событие легло в основу поэмы Гомера " Одиссея "? 2) Как з??али одного из самых любимых и весёлых богов греков? 3) Какого бога называли " Громовержцем "? ПРОШУ ПОМОГИТЕ ♥

История

Прошу помогите !!(( 1) Какое событие легло в основу поэмы Гомера " Одиссея "? 2) Как з??али одного из самых любимых и весёлых богов греков? 3) Какого бога называли " Громовержцем "? ПРОШУ ПОМОГИТЕ ♥

Автор: Гость