Прошу помогите !!(( 1) Какое событие легло в основу поэмы Гомера " Одиссея "? 2) Как з??али одного из самых любимых и весёлых богов греков? 3) Какого бога называли " Громовержцем "? ПРОШУ ПОМОГИТЕ ♥
История
Прошу помогите !!(( 1) Какое событие легло в основу поэмы Гомера " Одиссея "? 2) Как з??али одного из самых любимых и весёлых богов греков? 3) Какого бога называли " Громовержцем "? ПРОШУ ПОМОГИТЕ ♥
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Взятие греками полиса Троя 2. Дионис 3. Зевс
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