Ответ с решением. Задание №1. Решение нужно как можно быстрее. Все на фото
Алгебра
Ответ с решением. Задание №1. Решение нужно как можно быстрее. Все на фото
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В ответе получится -а В знаменателе первой дроби вынести за скобки а. Знаменатель второй дроби разложить на множители (а-в)(а+в) Числитель третьей дроби разложить на множители , изменив знак -(а-в)(а+в) Знаменатель записать (a^2+b^2)/a^2. После сокращения останется -a
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